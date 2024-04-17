أوهام الاحتلال انتهت.. حماس تعلق علي الضربات الإيرانية لإسرائيل

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس انها تتابع تطورات رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المشروع والمستحق على الكيان الصهيوني جراء جريمة استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وثمنت حماس في بيان لها؛ الرد الإيراني، مستهجنة الموقف الغربي المنحاز الذي هب لحماية الكيان في الوقت الذي يصمت عن حرب الإبادة الجماعية في غزة، والتنكيل الذي يتعرض له شعبنا في القدس والضفة وأسرانا في سجون الاحتلال.

وقالت حركة حماس: الرد الإيراني يؤكد أن الوقت الذي كان يستطيع فيه الكيان الصهيوني أن يعربد كما يريد بلا حساب أو عقاب قد انتهى، وانتهت معه أوهام الرهان عليه.

وختمت حماس بيانها، قائلة " نجدد دعوتنا للأمة العربية والإسلامية وقوى المقاومة في المنطقة وأحرار العالم لمواصلة إسناد شعبنا الفلسطيني في معركة "طوفان الأقصى" المجيدة لتحرير أرضه ومقدساته.