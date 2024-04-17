الفيضانات تصل اليمن .. فيديوهات للأمطار الغزيرة بـ حضرموت

شهدت عدة مناطق في وادي حضرموت باليمن، اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة تدفقت على أثرها السيول في الوديان والطرقات.

يأتي ذلك بعد الفيضانات التي شهدتها سلطنة عمان والإمارات، إذ لم تشهد المنطقة مثيلا لها منذ ما يقارب 75 عامًا.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تدفق السيول في عدد من شوارع وأحياء مديريات الوادي بالمحافظة.

وكانت مراكز الأرصاد الجوية حذرت من خطر الفيضانات الشديدة في المناطق المتأثرة بالمنخفض الجوي خلال الساعات القادمة خاصة في محافظتي حضرموت والمهرة شرق اليمن.

وحذر المركز الوطني للأرصاد باليمن، اليوم، من أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد تصل حد الغزارة على صحارى وهضاب وسواحل محافظات شبوة، حضرموت والمهرة، وأجزاء من محافظات ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، مرتفعات لحج، أبين، البيضاء ومأرب.