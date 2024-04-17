التكفير البوابة الشرعية للإبادة.. لجنة المراجعة التاريخية لمسلسل الحشاشين تكشف أهدافه

كشف الدكتور خالد حسين محمود المشرف على لجنة المراجعة التاريخية لمسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز.

وقال خالد حسين محمود خلال حواره مع برنامج “الخلاصة” المذاع عبر قناة "المحور" أن مسلسل الحشاشين كان يحمل هدفين الاول تنويري والآخر معرفى حيث أن الهدف التنويرى تضمن محاولة إيضاح أمرين للمشاهد في غاية الخطورة وهما قضية تكفير الرأي المخالف حيث أن التكفير هو البوابة الشرعية للاباده وهو الامر الذي عانت منه البشرية لسنوات طويلة.

وتابع المشرف على لجنة المراجعة التاريخية لمسلسل حشاشين الأمر الثاني من الهدف التنويري هو التفرقه بين القائد المهموم بالامه ويسعى لبنائها والقائد الذي يسعى لبناء مجد شخصي وحسن الصباح كان هدفه بناء مجد شخصي.

وأضاف الدكتور خالد حسين محمود ان حسن الصباح كان شخصيه متناقدة حتى نفسيا وهو الامر الذي حاول فريق عمل الحشاشين ابرازه بشكل كبير.

طريقة الوفاة

واوضح الدكتور خالد حسين محمود انا نهايه حسن الصباح التي وردت في مسلسل الحشاشين كانت تخيليه من كاتب المسلسل لأن المصادر لم تذكر طريقه وفاه حسن.