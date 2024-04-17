هجوم أوكراني على قاعدة جوية روسية في شبه القرم

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قواته شنت هجومًا على قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية، أن زيلينسكي قال إن الجيش الأوكراني هاجم مطارًا روسيًا ومركز قيادة في شبه جزيرة القرم اليوم الأربعاء.

ويبدو أن الهجوم قد تم تنسيقه باستخدام صواريخ أتاكمس الباليستية وصواريخ ستورم شادو، مخلفًا عدة وفيات.

وذكرت التقارير الأولية أن صاروخين ATACMS مزودين بذخائر عنقودية ضربا مطارًا في دزانكوي بشبه جزيرة القرم، مما أدى إلى تدمير بطارية S-400 وقاذفتين S-300 ورادارات ومخزون كبير من صواريخ الدفاع الجوي.