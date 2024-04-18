البنك الإسلامي للتنمية ينظم الاجتماعات السنوية

ينظم البنك الاسلامي للتنمية الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل تحت شعار "نعتز بماضينا ونرسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار" وتتزامن الاجتماعات السنوية هذا العام مرور 50 عاماً على التزام مجموعة البنك الإسلامي بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في دوله الأعضاء، والاحتفال بيوبيلها الذهبي وذلك بفندق انتركونتيننتال الرياض.



وستضم الاجتماعات وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية من الدول الأعضاء، إضافة إلى ممثلين عن مختلف المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية والقطاع الخاص ومؤسسات التنمية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وخلال الاجتماعات ستعقد ندوات وجلسات إحاطة إقليمية تركز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون الإقليمي والدولي.



وتتيح الاجتماعات السنوية فرصة فريدة لمجتمع الأعمال في مختلف القطاعات للقاء والتواصل واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، التي تتيحها الدول الأعضاء، إضافة إلى تعزيز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، حيث سيوفر هذا المنتدى فرصة للقاء المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المملكة العربية السعودية لتعزيز رؤية المملكة 2030.



وأوضح البنك الإسلامي للتنمية أن هذا الحدث يعد تجمعاً محورياً يجمع الوزراء وأعضاء اللجنة رفيعي المستوى والخبراء من جميع أنحاء العالم لتعزيز المناقشات حول الأصالة والتضامن والازدهار من خلال الإستراتيجيات المبتكرة للتنمية المستدامة والتمويل الإسلامي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى ذلك تتطلع مجموعة البنك الإسلامي إلى رسم طريق للأمام لمواصلة التقدم والازدهار خلال الاجتماعات السنوية لهذا العام.