عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون

صدى البلد

وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها.

واجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، بحضور ممثلين من الحكومة، لمناقشة طلبي إحاطة، بشأن سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

ويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.

ونص القانون على أن يحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.

ونصت ذات المادة على “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

حيازة الحيوانات الخطرة الحيوانات الخطرة احمد السجيني مجلس النواب قانون حيازة الحيوانات الخطرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

نهاية الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

هبوط اضطراري لـ طائرة في مطار القاهرة | ماذا حدث؟

«دبروا احتياجاتكم»| قطع المياه بعد غد عن عدد من المناطق لمدة 15 ساعة متواصلة

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية بشأن مصر

«الأرض انهارت وبلعت العربيات»| ماذا حدث في الإمارات بسبب عاصفة "الهدير"؟.. وهذا موقف مصر

ملزِم للجميع | تنبيه رسمي من الحكومة في هذا الشأن .. فيديو

ركلات الترجيح تحسم معركة مانشستر سيتي وريال مدريد

ترشيحاتنا

قبل الكلاسيكو| ضربة جديدة لريال مدريد

احنا ريال مدريد| تعليق مثير من ناتشو بعد الإطاحة بمانشستر سيتي

بيان عاجل من اتحاد جدة على تأجيل لقاء الهلال والأهلي في دوري روشن

بورتو يضرب موعدا مع سبورتنج لشبونة في نهائي كأس البرتغال

دوري أبطال إفريقيا| بيبو يعقد جلسة مع رئيس بعثة الأهلي فور الوصول

رسميا| أرسنال خارج بطولة كأس العالم للأندية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 126 ألف ريال.. أسعار جيب رانجلر في السوق السعودية

استمرت 6 أشهر.. لماذا فشلت الجمهورية العربية المتحدة بين مصر والعراق وسوريا؟

لعنة الفراعنة تثير الجدل.. لماذا منعت متاحف العالم عرض المومياوات المصرية؟

صنية بشاميل تتصدر قطاع غزة| مذا فعل الأطفال؟.. وكيف جمعت المكونات؟

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ