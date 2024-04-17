الجيش السوري يدك مواقع هيئة تحرير الشام الإرهابية

أعلن الجيش السوري، استهدافه مواقع هيئة تحرير الشام الإرهابية، في قرى وبلدات ريف حلب الغربي.

وكانت وحدات الجيش السوري قد استهدفت في وقت سابق أهدافا معادية للمجموعات الإرهابية المسلحة في ريف حلب الغربي، بطائرتين مسيّرتين انتحاريتين.

فيما نفذ سلاح الجو الحربي السوري والروسي المشترك في وقت سابق، عبر أكثر من طائرة حربية غارات جوية مكثفة على تحركات و مواقع اختباء لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في امتداد محاور البادية السورية.

ونفذ سلاح الجو الحربي السوري والروسي المشترك غارات جوية مكثفة على تحركات لتنظيم داعش الإرهابي في وقت سابق تم رصدها بالتعاون مع طيران الاستطلاع الروسي ، قدمت من مناطق الـ55 كم الواقعة تحت سيطرة قوات الإحتلال الأمريكي، لمهاجمة نقاط وحدات الجيش العربي السوري في البادية السورية.