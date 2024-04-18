إبراهيم سعيد يوجه نصيحة لـ كولر: بلاش عناد وبلاش أزمات مع اللاعبين

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج +90، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لابد أن يكون في كامل تركيزه خلال الفترة المقبلة بعد خسارة الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار":" مارسيل كولر تغير كثيرًا عن الفترة السابقة، وأنا أقول له أنه لابد أن يكون كما كان، وأن يكون في كامل تركيزه خلال منافسات دوري أبطال إفريقيا بعد خسارة مباراة الزمالك في الدوري".

وأضاف: "أقول له بلاش عناد وبلاش أزمات مع اللاعبين خلال الفترة الحالية".

وكان قد تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام غريمه الزمالك، في المباراة التي أقيمت مساء يوم الإثنين على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.