أخبار البحر الأحمر| إنجازات طبية متميزة وانطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من 100 يوم صحة

شهدت محافظة البحر الأحمر انطلاقة طبية قوية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تصدرت مستشفى الغردقة العام مستشفيات القطاع العلاجي في إجراء القساطر الطرفية ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لعمليات قوائم الانتظار.

جاء هذا الإنجاز تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور/ إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وبجهود مخلصة من الدكتورة رشا عادل، وكيل المديرية ومدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات والعلاج الطبيعي، والدكتور كريم الشبراوي، مدير مستشفى الغردقة العام، إلى جانب الفريق الطبي المشارك الذي كان له دور كبير في تحقيق هذه الطفرة الطبية.

وبهذه المناسبة، توجه الدكتور إسماعيل العربي بخالص الشكر والتقدير لمدير المستشفى وجميع أفراد الطاقم الطبي، مشيدًا بما قدموه من عمل متميز أسهم في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة.

وفي سياق متصل، تابع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة" صباح اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، تحت شعار "معاك من أول يوم"، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبرعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبإشراف مباشر من الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة بسمة يحيى، منسق عام المبادرات الرئاسية.

تهدف المبادرة إلى تقديم خدمات طبية متكاملة ومجانية، تشمل الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والسرطانات وخاصة سرطان الثدي، إلى جانب مبادرات دعم صحة المرأة، رعاية الأمومة والجنين، فحص الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، وفحص المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى خدمات لكبار السن وتنظيم الأسرة والتطعيمات والتثقيف الصحي، من خلال فرق طبية وعيادات متنقلة موزعة في جميع أنحاء المحافظة.

وأكد محافظ البحر الأحمر على الأهمية البالغة لهذه المبادرات في تحسين جودة الحياة والوصول بالرعاية الصحية المتكاملة إلى جميع فئات المجتمع، مشددًا على دعم المحافظة الكامل لضمان نجاح المبادرة وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.