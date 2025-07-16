محافظ المنيا يُشكل لجنة لمراجعة اشتراطات السلامة والتأمين ضد الحريق بمحطات الوقود

أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قرارًا بتشكيل لجنة ثلاثية تضم مديرية التموين، وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل، وإدارة الحماية المدنية، لمراجعة اشتراطات الأمن الصناعي ووسائل التأمين ضد أخطار الحريق، خاصة بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز على مستوى المحافظة، وذلك في إطار حرصه على حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز منظومة السلامة والوقاية بالمواقع الحيوية.

ويجري حاليًا التنسيق بين الجهات المعنية لتشكيل لجان تفتيش ميدانية موسعة تبدأ أعمالها بالمرور على جميع محطات الوقود والمستودعات بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق معايير السلامة المهنية، وتوافر التجهيزات الفنية اللازمة للتعامل مع أي طوارئ محتملة، ومدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية.

وشدد المحافظ ، على ضرورة الالتزام التام باشتراطات الوقاية والسلامة، وتفعيل خطط التأمين الصناعي، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أن سلامة المواطن تأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي داخل المحافظة.