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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا توماس يشارك في مؤتمر دار القديس جيروم لشباب إيبارشية المنيا

مؤتمر تكويني للشباب والشابات
مؤتمر تكويني للشباب والشابات
ميرنا رزق

تحت رعاية نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، نظمت لجنة الشباب بالإيبارشية، مؤتمرًا تكوينيًا للشباب والشابات، من مختلف كنائس الإيبارشيّة، بالتعاون مع دار القديس جيروم للتكوين والدراسات الكتابية.

دراسة الأسفار الحكمية

أقيمت فعاليات المؤتمر في الفترة من الرابع عشر، وحتى السادس عشر من يوليو الجاري، بمشاركة الأب شنودة يواقيم، مسؤول لجنة الشباب بالإيبارشية، حيث تمت دراسة الأسفار الحكمية.

قاد محاضرات المؤتمر نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب روماني فوزي، عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادي، والأب يوحنا عصمت الفرنسيسكاني.

الأنبا باسيليوس فوزي الكاثوليك الأسفار الحكمية القديس جيروم الأنبا توماس عدلي الكلية الإكليريكية

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