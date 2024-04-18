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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محام واقعة المدرسة الألمانية : طلبنا فحص الكتب والمناهج

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أثارت إحدى المدارس الألمانية بالتجمع الخامس، جدلاً كبير على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تدريس مناهج غير أخلاقية لطلاب الصف السادس  الابتدائي.

ولذلك قام عدد من أولياء الأمور بتقديم بلاغا للنائب العام، على ما يتم تدريسه من مواد وأفكار شاذه تحرض على الفسق و الفجور.

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بسبب منهج المثلية | بلاغ للنائب العام ضد مدرسة بالتجمع

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ومن جانبه، قال المحامى أشرف ناجى تواصل معى أحد أولياء الأمور بأنه يريد أن يقدم بلاغا ضد إحدى المدارس لوجود مناهج غير أخلاقية، و نظرا لأن المنهج باللغة الألمانية طلبت منه أن يترجم الكتاب .

واضاف " ناجى " خلال تصريح لصدى البلد، بعد الترجمة صدمت بالكلام الموجود المنهج و بناءا عليه قدمنا بلاغا للنائب العام بما يوجد بالمنهج لأنها تحرص على الفسق و الفجور مؤكدا أن هذا الأمر ليس بسيطا.

وقال: كما طلبنا بالبلاغ بتشكيل لجنه لفحص الكتب المدرسية لأن هذا بالصف السادس الإبتدائى ومن الممكن أن يوجد بالصفوف الاخرى لذلك طلبنا تشكيل لجنه لفحص جميع المناهج  .

المدارس الألمانية التجمع الخامس مناهج غير اخلاقيه طلاب الصف السادس الأبتدائي اللغة الألمانية الكتب المدرسية

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