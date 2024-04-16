محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد والجاهزية لاستقبال موسم توريد القمح

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رفع درجة الإستعداد والجاهزية لاستقبال موسم توريد القمح هذا العام ٢٠٢٤ ، مشددًا على مديرية التموين بتسهيل إجراءات استقبال القمح بالصوامع، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظاً على المحصول.

كما أكد محافظ القاهرة ، على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة .



وشدد محافظ القاهرة على مسئولى اللجان بإعداد تقرير يومى بالكميات التى يتم توريدها، مؤكدًا بأن الدولة تولى إهتمامًا بالغًا بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين عند القيام بعملية التوريد.



وذكر ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة أنه تم الإنتهاء من استعداد الصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة والتى ستبدأ في استقبال محصول القمح وفقاً للتوقيتات والضوابط المقررة لذلك، مشيرًا إلى أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت ٢ صومعة و ٢بنكر ومركز تجميع ، كما تصل السعة التخزينية للقمح بنطاق محافظة القاهرة إلى ٤٦٠٠٠ طن لافتًا إلى أن أماكن التشوين أو التخزين تشمل صومعتين الأولي في المطرية وقدرتها الاستيعابية ١٠٠٠٠طن والثانية فى التبين وتسع ٤٨٠٠طن فضلًا عن وجود بنكرين علي مستوي المحافظة شمال وجنوب هما بنكر السلام وسعته ١٢٠٠٠طن وبنكر عزبة الوالدة بحلوان وطاقته الاستيعابية ٧٠٠٠طن بالإضافة إلى مركز تجميع التبين و يتبع شركة جنوب وسعته ١١٠٠٠ طن .