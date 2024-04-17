بسبب منهج المثلية | بلاغ للنائب العام ضد مدرسة بالتجمع

اثارت إحدى المدارس الألمانية بالتجمع الخامس ، جدلاً كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات القليلة الماضية، بعد شكاوى بعض من أولياء الأمور على تدريس مناهج غير أخلاقية لطلاب الصف السادس الابتدائي.

وقام عدد من اولياء الأمور بتقديم بلاغ للنائب العام رقم ٢١٨١٢، على ما يتم تدريسه من مواد و افكار شاذه تحرض على الفسق و الفجور.

وزارة التربية و التعليم تصدر بيان رسمى

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا ، أكدت خلاله أنه في إطار ما تم تداوله حول قيام احدى المدارس الدولية بالترويج لقيم وأخلاقيات مرفوضة في المجتمع المصري، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فور انتهاء إجازة عيد الفطر بتشكيل لجنة من التعليم الدولي وقيادات الوزارة وإرسالها للمدرسة للوقوف علي الموقف واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة على الفور في حال ثبوت المخالفات التي تم تداولها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم رفضها التام لقيام أي مدرسة على أرض مصر بالترويج أو تدريس مواد دراسية تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية والعقائد السماوية والأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري، مشددة على أن تنشئة أبنائها الطلاب تنشئة سليمة أحد أهم أولوياتها تبذل في إطارها كافة الجهود إيمانا منها بدورها في صناعة أجيال المستقبل التي تحمل على عاتقها أمن