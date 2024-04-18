ما بتقعدش.. دوللي شاهين: بنتي نور شقية وبتحب الغناء والرقص

تحدثت الفنانة دوللي شاهين، عن علاقتها مع ابنتها نور والصفات المشتركة بينهما، وتفاصيل في حياة ابنتها ودراستها وهوايتها.

وقالت دوللي شاهين في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن ابنتها نور تدرس حاليا وتتعلم بيانو وجيتار وكمانجة وباليه وغناء بالإضافة إلى حبها للرسم.

وتابعت دوللي شاهين: «بنتي نور النسخة الأحلى مني وهي تحب الغناء والتمثيل ولكن أنا سايباها تكتشف نفسها».

وحرصت نور ابنة دوللي شاهين على غناء مقطوعة صغيرة من أغنية لوالدتها، واختارت كوبليه «أنا هكلم زيزو وأغيظو أمور وبتاع حركات».

وحول صفات ابنتها نور، قالت دوللي شاهين: «بنتي شقية أوي ما بتقعدش على طول مزيكا وغناء ورقص ورغي .. وفي حدود ليها لكن أنا وهي صحاب وهي عارفة اني أكتر واحدة بخاف عليها وانا عمري ما اظلمها بالسيطرة عليها لمجرد اني أمها .. وأنا كل حاجة عندي ليها منطق ومبررات وقبل ما اقولها حاجة بقولها السبب».

دوللي شاهين

احتفلت الفنانة دوللي شاهين، بكليبها الجديد الذي يحمل اسم ست البنات، في إحدى الكافيهات بمنطقة حدائق الأهرام، بعدما انتهت من تصويره مؤخرا.

شهد حفل كليب دوللي شاهين، ظهور نادر لـ ابنتها نور، بعد اختفاء فترة عن الظهور، وأصبحت على مشارف فترة الشباب.

كما شهد حفل كليب دوللي شاهين، حضور صناع الكليب، وعرض له عبر شاشة عرض، معلنة عن طرحه رابع أيام عيد الفطر المبارك.

كليب دوللي شاهين الجديد

كشفت الفنانة دوللي شاهين، موعد طرح أغنيتها الجديدة ست البنات، التي انتهت من تصويرها خلال الفترة الماضية على طريقة الفيديو كليب.

قالت دوللي شاهين في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، إنه ينتظر طرح كليب ست البنات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ثالث أو رابع أيام عيد الفطر المبارك.

كليب ست البنات

الأغنية من كلمات أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز والمخرج مؤمن يوسف، وتبدأ رحلة المونتاج تمهيدآ لعرضه قريبآ.

أعمال دوللي شاهين

انتهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين من تصوير فيلم «ميناتيل»، الذي من المقرر عرضه قريباً في صالات السينما، وهو من بطولة دوللي شاهين، وأحمد سلامة، وابرام سمير، ومحمد عظيمة، وإخراج احمد صالح.

أغاني دوللي شاهين

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حوش الدلع» وأغنية«حكاية بن»، وأغنية «حبيبتي يا أمي» وأغنية «الملكة QUEEN»، التي طرحتهم عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

يقول مطلع الأغنية: حوش الدلع "يا حبيبي أهدي وروق بطل تبقى كده افوش، بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف، دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش، عاملي فيها متدلع لاء حوش".