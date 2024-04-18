خبير: هناك استهداف لعناصر إيرانية عراقية الفترة المقبلة

من المستبعد أن تشن إسرائيل هجومًا على إيران في الوقت الراهن

قال الدكتور محمد محسن أبوالنور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، إنه من المستبعد أن تشن إسرائيل هجومًا على إيران في الوقت الراهن، ولكن من الممكن أن يكون هناك استهداف لعناصر إيرانية عراقية بعينها الفترة المقبلة.





وأكد أبوالنور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الضربة الإيرانية على إسرائيل نقلت الحرب من مستوى الجماعات غير المباشرة مثل الحرب مع الحوثيين وحزب الله إلى الحرب مع الدولة بشكل مباشر.





وأضاف أن الجانب الإسرائيلي ما زال مستمرًا في استنزاف الأصول الإيرانية في المنطقة، كما أنه يتم استهداف عناصر إيرانية في سوريا والعراق وغيرهما من الدول.





وذكر أن إسرائيل حتى اليوم متفوقة على الجانب الاستراتيجي والتكتيكي في المنطقة بالرغم من الهجمات الإيرانية التي تم استخدامها ضد الجانب الصهيوني أمس الأول.