برلماني يطالب الحكومة بالرقابة الجادة وتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق

طالب النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين ، والاجهزة الرقابية بالتوسع وزيادة الرقابة الجادة علي الأسواق والتأكيد علي التزام التجار بالأسعار المعلنه لعدد من السلع وكذلك ضبط السوق وعدم المغالاة علي المواطنين ، خاصة بعد نزول أسعار مواد الإنتاج .

واضاف طارق عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن الدولة المصرية اتخذت عدد من القرارات الهامه التي من شأنها تخفيف المعاناة علي المواطنين من خلال توفير العملة الصعبة ، والقضاء على السوق السوداء ، بالإضافة الي الإفراج عن جميع السلع بالموانئ وتوفير كميات كبيرة جدا من مستلزمات الإنتاج ، ولكن هناك بعض التصرفات التي تعرقل مسيرة الدولة في الإصلاح من بعض التجار الجشعين الذين يصرون علي بقاء حالة السوق كما كانت قبيل شهر رمضان المبارك ، للحفاظ علي مكتسباتهم الحرام الغير مشروعه .

وتابع عبد العزيز بأنه علي المواطن المصري أن يكون علي قدر المسئولية ويتعاون مع الأجهزة الرقابية بالتبليغ عن أي مخالفات اوتصرفات غير مشروعه من مافيا التجار الجشعين الذين لايريدون خيرا لهذا البلد.



وطالب عبد العزيز الجهات المعنيه تكثيف الجهود في الرقابه علي الاسواق والتأكيد علي توصيل الدعم لمستحقيه ، مطالبا بتكثيف الحملات والإجراءات الرقابية الموسعة يومياً على الأسواق والشوادر ومواجهة الارتفاع في أسعار السلع دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة ، وحتى تعود الأسعار لمعدلها الطبيعى ويشعر المواطنين بانخفاضها .