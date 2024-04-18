ممنوعون من دخول البلاد.. روسيا تعلن فرض عقوبات على 235 مواطنًا أستراليًا

أعلن وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، فرض عقوبات شخصية على 235 مواطنا أستراليا من أعضاء المجالس البلدية الأسترالية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إنه ردًا على العقوبات ذات الدوافع السياسية المفروضة على الأفراد والكيانات القانونية الروسية من قبل حكومة أستراليا كجزء من حملة الغرب الجماعية المعادية لـ روسيا، تم اتخاذ القرار بمنع دخول 235 مواطنًا أستراليًا من أعضاء البلديات إلى روسيا إلى أجل غير مسمى.

وأوضحت الخارجية الروسية أن المجالس البلدية الأسترالية تعمل بنشاط على الترويج للأجندة المناهضة لـ روسيا في بلادهم.

وحذرت الوزارة أنه إذا لم تتخل أستراليا عن موقفها المناهض لـ روسيا واستمرار فرض عقوبات جديدة، فإنه سيتم تتحديث قائمة الإيقاف الروسية في المستقبل.