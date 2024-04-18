مدير الزراعة بالبحر الأحمر يتفقد الصوب الزراعية في الغردقة

تفقد المهندس محمود عبدالعاطي، مدير مديرية الزراعة بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، الإدارة الزراعية بالغردقة، لمتابعة تطوير ورفع كفاءة الصوب الزراعية بالادارة الزراعية التابعة لاتحاد المجالس الزراعيه بالبحر الأحمر بالغردقة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الزراعة على توفير المنتجات الزراعية بأسعار تنافسية، وتنفيذا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وفي إطار خطه الدولة الاستراتيجية التي تتمثل فيما يتعلق بتنمية القطاع الزراعي، في تطوير منظومة الري والتوسع في استخدام أساليب الزراعة الحديثة، واختيار الأصناف الزراعية قليلة استهلاك المياه.