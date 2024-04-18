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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخطوط الإسكندنافية تخطط للخروج من تحالف ستار أغسطس المقبل

الخطوط الجوية الإسكندنافية
الخطوط الجوية الإسكندنافية

تخطط الخطوط الجوية الإسكندنافية (SAS) للخروج من تحالف ستار العالمي، وذلك في 31 أغسطس 2024.

تتقدم شركات الطيران الأعضاء في التحالف ومن بينها مصر للطيران عضو تحالف ستار بالشكر إلى شركة الخطوط الجوية الإسكندنافية وموظفيها على مساهمتهم في تجربة العملاء المتميزة التي يشتهر بها التحالف علي مستوى العالم.

وخلال هذه الفترة الانتقالية، سوف تكون تجربة عملائنا في قمة اولوياتنا، ويعتزم تحالف ستار  وشركات الطيران الأعضاء فيه والخطوط الجوية الإسكندنافية ضمان سلاسة هذه التغييرات للعملاء، خاصة فيما يتعلق بالرحلات التي تم حجزها مسبقًا، ويجب على أعضاء برامج المسافر الدائم الرجوع الي برامج شركات الطيران الخاصة بهم مباشرةً في حالة وجود أي استفسارات  تتعلق بإكتساب الأميال واستردادها للسفر ضمن شبكة تحالف ستار العالمي، ومن الان ستواصل  ١٧ شركة من شركات الطيران الأعضاء في التحالف تقديم رحلات مباشرة من وإلى الدول الاسكندنافية، حيث ستقوم هذه  الشركات بتشغيل أكثر من 3700 رحلة شهريًا إلى الدول الاسكندنافية من 23 مركزًا حول العالم، مما يوفر للعملاء خدمة الوصول إلى أكثر من 1100 وجهة دولية - وهو العدد الأكبر من أي تحالف طيران آخر.

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