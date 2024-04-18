بدون أساس مشرع.. أول رد من فرنسا على طرد بوركينا فاسو3 دبلوماسيين

قالت باريس، اليوم الخميس، أن طرد الدبلوماسيين الفرنسيين من بوركينا فاسو "لا يستند لأي أساس مشروع".

وأعلنت وزارة الخارجية في بوركينا فاسو، في رسالة اطلعت عليها رويترز، اليوم الخميس، طرد الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو لثلاثة دبلوماسيين فرنسيين بسبب أنشطة تخريبية مزعومة.

تم اعتبار الدبلوماسيين الثلاثة، اثنان منهم مدرجان على قائمة المستشارين السياسيين، أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وتم منحهم 48 ساعة لمغادرة البلاد، وفقًا للرسالة المؤرخة في 16 أبريل، والموجهة إلى السفارة الفرنسية.



ولم يوضح التهمة الموجهة إليهم.