ردًا على هجوم طهران.. أمريكا وبريطانيا تصدران عقوبات جديدة ضد إيران

فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ،اليوم الخميس، حزمة جديدة من العقوبات على إيران مع تزايد المخاوف من أن هجوم طهران غير المسبوق على إسرائيل قد يؤجج حربًا أوسع في الشرق الأوسط.



استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة 16 شخصًا وكيانين في إيران ينتجان محركات تشغل الطائرات بدون طيار المستخدمة في هجوم 13 أبريل على إسرائيل.

كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على خمس شركات تعمل في إنتاج الصلب وثلاث شركات تابعة لشركة مجموعة بهمن الإيرانية لصناعة السيارات – المتهمة بتقديم الدعم المادي للجيش الإيراني والجماعات الأخرى الخاضعة للعقوبات. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ممثل بهمن.



بالإضافة إلى ذلك، تستهدف المملكة المتحدة العديد من المنظمات والأفراد والكيانات العسكرية الإيرانية المشاركة في صناعات الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية الإيرانية.



وقال الرئيس جو بايدن في بيان إنه وجه وزارة الخزانة الأمريكية “بمواصلة فرض عقوبات تزيد من تدهور الصناعات العسكرية الإيرانية”.



وقال: 'ليكن واضحا لجميع أولئك الذين مكنوا أو دعموا هجمات إيران، 'لن نتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبتكم'.



وبالإضافة إلى عقوبات وزارة الخزانة، تفرض وزارة التجارة الأمريكية ضوابط جديدة لتقييد وصول إيران إلى الإلكترونيات الدقيقة الأساسية ذات الدرجة التجارية، والتي تنطبق على العناصر المصنعة خارج الولايات المتحدة والتي يتم إنتاجها باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.



وتأتي هذه الإجراءات بعد أن حذر مسؤولون أمريكيون في وقت سابق من هذا الأسبوع من أنهم يستعدون لعقوبات جديدة ردًا على نشاط إيران في المنطقة ولمنع الهجمات المستقبلية. كما سارع المشرعون في الكابيتول هيل إلى دفع التشريعات التي من شأنها معاقبة الجمهورية الإسلامية وقادتها مالياً.



وجاء الهجوم الإيراني على إسرائيل في وقت مبكر من يوم الأحد ردا على ما تقول إنه غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال قائد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إن بلاده سترد على الهجوم الإيراني، بينما حذر زعماء العالم من الانتقام، محاولين تجنب دوامة العنف.



كما تعهد زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء بتشديد العقوبات على إيران، مستهدفين شحناتها من الطائرات بدون طيار والصواريخ إلى وكلائها في غزة واليمن ولبنان.



وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه سيتم تعزيز نظام العقوبات الحالي للاتحاد الأوروبي وتوسيعه لمعاقبة طهران والمساعدة في منع الهجمات المستقبلية على إسرائيل. وفي الوقت نفسه، قال، إن إسرائيل بحاجة إلى ممارسة ضبط النفس.