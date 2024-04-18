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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. 7 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية على قطاع غزة

ارشيفي
ارشيفي

واصلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في تنفيذ إنزالات جوية علي قطاع غزة، حيث أسقطت اليوم الخميس (7) إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.

ووفق وسائل إعلام أردنية؛ فقد شاركت في عملية الإنزال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وأربع طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية المانيا الاتحادية.

وجددت القوات المسلحة الأردنية تأكيدا علي أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة جراء استمرار الحرب، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 85 إنزالاً جوياً أردنياً، 196 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة

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