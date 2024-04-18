رئيس اتحاد الغرف التجارية: 25% انخفاضا في أسعار السلع

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في السياسات النقدية، موضحًا أن الاتحاد رصد انخفاضًا في أسعار السلع وصل إلى 25%.

وأضاف الوكيل، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من خفض الأسعار عن طريق زيادة الاستثمارات، لاسيما أن مصر جاذبة للاستثمار في الفترة المقبلة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقد مؤتمرا صحفيا، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وترأس مدبولي، اجتماع الحكومة، اليوم، لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة واتخاذ عدد من القرارات.