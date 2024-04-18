3 عقوبات من يويفا ضد برشلونة بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس معاقبة نادي برشلونة الإسباني بثلاث عقوبات بعد خروج الفريق من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، حيث فشل البارسا في الاحتفاظ بالتقدم الذي حققه في مباراة الذهاب بفوزه 3-2 في ملعب حديقة الأمراء.

أولاً، تغريم برشلونة مبلغ 2000 يورو بسبب إشعال جماهيره الألعاب النارية وقنابل الدخان خلال مباراة الذهاب في ملعب حديقة الأمراء.

وثانياً، تمت معاقبة البارسا بغرامة قدرها 5 آلاف يورو بسبب إتلاف جماهيره مدرجات ملعب حديقة الأمراء، مع تحمل النادي الإسباني تكاليف الإصلاحات وسدادها لنظيره سان جيرمان.

وثالثاً، فرض غرامة بقيمة 25 ألف يورو على برشلونة بسبب تورط جماهيره في هتافات عنصرية في المدرجات، مع حرمان النادي الكتالوني من جماهيره في مباراة خارجية مع إيقاف التنفيذ.