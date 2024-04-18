مدبولي: أبلغنا إحدى السلاسل التجارية بإغلاق منافذه إذا لم يلتزم بالأسعار المخفضة

بعد التقدم بشكوى..

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه تم الإفراج عن سلع بأكثر من ٨ مليارات دولار، مشيرا إلي أن أغلب البضائع تم خروجها بعد توفير الدولار.



وأشار مدبولي إلى أن الدولة تتابع الإفراج عن البضائع من الموانئ، مشيرا إلي أنه أي بضاعة في الموانئ عدى عليها شهر سيتم مصادرتها فورا، لافتا أن تطبيق هذه المادة من القانون تم عودة تطبيقها من ١ أبريل الجاري .

وأشار مدبولي أن الدولة تعمل علي تخفيض الأسعار وهناك رقابة مستمرة علي المحال للتأكد من خفض الأسعار لكن الحكومة ليس لديها القدرة علي التفتيش علي جميع المحال لذلك أطالب المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي محال لم يلتزم بالأسعار المعلنة.



وأشار مدبولي إلى أنه تلقي شكوى أمس من عدم تخفيض الأسعار في إحدى السلاسل الغذائية وقمنا بإخطار هذه السلاسل بأنه إن لم يلتزم بالأسعار سيتم غلق السلاسل التجارية التي تتبعه فورا مما أدي إلي التزام بالأسعار.