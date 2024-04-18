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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجال سلة الأهلي| أوجستي: نسعى للحفاظ على لقب الـ«bal».. وجاهزون لضربة البداية

صدى البلد

قال أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز للحفاظ على اللقب الذي حققه الموسم الماضي في بطولة ‏bal، وإن فريق رجال سلة الأهلي يعيش حالة عالية من التركيز الشديد وجاهز تمامًا لضربة البداية أمام فريق سيتي أويلرز الأوغندي، في أول مباراة للفريق ببطولة إفريقيا الـ«bal».

وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم: نسعى للحفاظ على اللقب والتتويج مرة أخرى بالبطولة، وقمنا بالعديد من التدعيمات خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن ضربة البداية دائمًا ما تكون صعبة، ولكن لدينا إصرار كبير على تحقيق الفوز.

وأكد أوجستي أن الأهلي يخوض غدًا أول مباراة في البطولة، ويسعى بالطبع لتحقيق الفوز، مؤكدًا أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، وأن الأهلي يحترم جميع المنافسين، وفي نفس الوقت يبحث دائمًا عن الفوز دون النظر إلى الفريق المنافس.

واختتم المدير الفني تصريحاته: ننتظر جماهير الأهلي لدعم الفريق للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، مشددًا على أن تواجدهم في المدرجات يعد دافعًا كبيرًا للاعبين لتحقيق الفوز في جميع المباريات، والتأهل إلى نهائيات البطولة التي تقام في رواندا.

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