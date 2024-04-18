الأرصاد: الفترة الحالية ممكن تشوفوا فصول السنة كلها في يوم واحد

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” المذاع عبر قناة “دي إم سي” إن درجات الحرارة لن تعود للإنخفاض بصورة كبيرة مرة أخرى، وعلى المواطنين إرتداء الملابس الصيفية خلال فترات النهار.

وتابع مدير عام إداره التنبؤات بهيئة الأرصاد: "بالنسبة للي بيشتغل لوقت متاخر ليلا او بينزل شغله بعد الفجر فيفضل عدم ارتداء ملابس صيفية بشكل كامل".

تقلبات جويه حاده

وأوضح محمود شاهين أن ما يحدث من تقلبات جوية خلال هذه الفترة يعود لسببين اولهما طبيعي خاصة مع دخول فصل الربيع معقبا: "ممكن نشوف وصول السنة كلها في يوم واحد في فصل الربيع المعروف عنه حدوث التقلبات الجوية الحادة".