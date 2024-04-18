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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان: تكثيف الجهود لتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات البنية التحتية المتهالكة

صدى البلد

أكد محافظ أسوان أشرف عطية أنه جاري تكثيف الجهود لتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات البنية التحتية المتهالكة، وحل المشاكل المتراكمة بهذا القطاع الهام بمختلف المناطق والأحياء السكنية بالمراكز والمدن، وفقاً للرؤية الشاملة والطموحة للمحافظة.


جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم /الخميس/، مسار مشروع إحلال شبكات وخطوط الصرف الصحي بنطاق حي شرق مدينة أسوان، بقطر 500 مللي مواسير ( UPVC ) البلاستيكية وبطول 1 كم بدءاً من معسكر الوقود، ووصولاً إلى قسم شرطة أسوان ثان، بتكلفة تقديرية 20 مليون جنيه.


وأوضح المحافظ أنه سيتم تنفيذ مشروع الإحلال والتجديد بنطاق حي شرق مدينة أسوان، لخدمة أكثر من 35 ألف نسمة ، وبالتالي القضاء على أحد المشاكل المتراكمة منذ أكثر من 15 عاماً، والمتمثلة في الطفح المستمر لبيارات وخزانات الصرف الصحي، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتكامل مع تنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2530 مترا، حيث تم تكليف مكتب استشاري متخصص لدراسة تنفيذ أعمال التوسعة لمحور شارع السماد أعلى أعمال التغطية لتحقيق السيولة المرورية ، وتطوير محور رئيسي وهام لاستيعاب الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية، فضلاً عن مشروع تحسين مياه الشرب الذي تنفذه المعونة السويسرية على مراحل متتالية لخدمة مناطق شرق المدينة في خور عواضة والخطارية والأمبركاب والناصرية والسيل.


من جهة أخرى، تفقد المحافظ مشروع تطوير ورفع كفاءة فندق عروس النيل التابع للمحافظة، تمهيداً لافتتاحه، وذلك من خلال تنفيذ بانوراما جمالية بأعلى الصوتيات والسمعيات والإضاءة لتتحول إلى واجهة حضارية مشرفة لاستضافة الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات المحلية والعالمية.


ووجه المحافظ بسرعة تلافى كافة الملاحظات لتكون قاعة المؤتمرات بالفندق نموذجية وراقية، ولا سيما أنها تضم مقاعد حضارية بواقع 300 مقعد، ومسرح وشاشة لتقديم العروض والأفلام التسجيلية والمسرحية والوثائقية، فضلاً عن استقبال الفعاليات المختلفة من العروض الفنية والسينمائية حيث كلف بالانتهاء من إنشاء القاعة الملحقة لكبار الزوار والضيوف، مع تطوير المدخل الرئيسي للقاعة، وهو الذي يتوازى مع تنفيذ أعمال رفع الكفاءة لقاعة البلكون الـ VIP المطلة على المسرح ، وغرفة التحكم للصوتيات والسمعيات ، وغرفة كاميرات المراقبة ، والمطبخ والمطعم بشكل آمن.

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