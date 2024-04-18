النائب محمد أبو العينين يقدم التعازي للنائبة ماهيتاب عبد الهادي في وفاة شقيقتها

تقدم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بخالص التعازي للنائبة ماهيتاب محمد عبد الهادي عضو مجلس النواب في وفاه شقيقتها “نغم” والتي رحلت عن عالمنا مساء أول أمس، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”،إنه يتقدم بخالص التعازي للأسرة الكريمة والرحمة والمغفرة للفقيدة، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأعلنت أسرة النائبة ماهيتاب عبد الهادي، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، عن وفاة الآنسة نغم محمد عبد الهادي حسنين، شقيقة النائبة.