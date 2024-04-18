خبير سياسي: لا بد من إرادة دولية حقيقية لوقف العدوان على غزة.. فيديو

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن الشعب العربي الفلسطيني يباد بدم بارد في وقت عجز العالم عن تقديم يد العون له لو قف العدوان أو إدخال المساعدات الإنسانية، موضحا:" العالم يقف متفرجا على قتل الفلسطينيين.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لا بد من إرادة دولية حقيقية لوقف العدوان على غزة، لافتا إلى أن الإرادة الدولية تعامت عما يحدث للشعب الفلسطيني وما يتعرض له من حرب إبادة على مدار الـ 7 أشهر الماضية ولكنها انتفضت صوب المسيرات التي وجهتها إيران نحو الأراضي المحتلة.

وأكد أستاذ علم الاجتماع السياسي، على ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية لمصر والأمة العربية، مشددا على أن الخطر يداهم المنطقة بأكملها نتيجة ما يحدث في غزة واستمرار العدوان الصهيوني على أهالينا هناك.