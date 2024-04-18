اتحاد الجمعيات الأهلية: مصر ساهمت بنسبة 80% من المساعدات لقطاع غزة

كشف الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية حجم المساعدات التى قدمتها مصر للأشقاء فى قطاع غزة بداية من أكتوبر الماضى.

وقال طلعت عبد القوى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دى إم سى" أن الدولة المصرية لم تغلق معبر رفح أمام الأشقاء الفلسطينيين منذ بداية الأزمة فى أكتوبر الماضى.

80%

وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن الدولة المصرية ساهمت بنسبة 80% من إجمالى المساعدات أرسلتها دول العالم لقطاع غزة.

وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إلى أن مصر كانت أول من قدمت المساعدات حيث انطلقت أول قافلة في أكتوبر بعدد 108 قاطرات، معقبا أن عدد القاطرات التى أرسلتها مصر قرابة 1000 قاطرة مساعدات.