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رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقيب الأشراف: المساجد تشهد تطويرًا غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

صدى البلد

شكر محمود الشريف نقيب الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بمساجد آل البيت.


وأكد الشريف - في بيان صادر اليوم - أن هناك تطويرًا غير مسبوق بالمساجد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى العديد من المساجد التي تم تطويرها ومنها مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه والسيدة نفيسة رضي الله عنها والسيدة زينب رضي الله عنها والسيدة رقية رضي الله عنها والسيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها، مع تطوير المناطق المحيطة بها بصورة حضارية.


ولفت إلى أن ذلك بالإضافة إلى تطوير شارع الأشراف وما يتضمنه من مقامات لآل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما تم من تطوير حضاري للمناطق المحيطة بهذه المساجد التاريخية وما يمثله من عنصر جذب لزيادة السياحة الدينية والثقافية من داخل وخارج مصر، ما ينعكس كذلك على زيادة الدخل القومي.


كما قدم نقيب الأشراف، كل الشكر والتقدير للرئيس السيسي عما تم من تطوير في جميع مساجد جمهورية مصر العربية مثل مسجدي سيدنا عمرو بن العاص والظاهر بيبرس، وما تم من تشييده من مساجد عظيمة تليق بالجمهورية الجديدة مثل مسجد مصر الكبير ومركزها الثقافي الإسلامي ودار مصر للقرآن ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو لما لمسه ويلمسه كل المتعلقين ببيوت الله عز وجل بصفة عامة ومساجد آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة.


وأكد نقيب السادة الأشراف، أن حالة الإقبال الشديدة على المساجد في شهر رمضان المبارك، وما شهدته من أنشطة كبيرة والمتمثلة في "ملتقى الفكر الإسلامي - ومجالس الذكر ومجالس الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومقارئ القرآن"، بصورة عظيمة تريح القلب والنفس، وتعكس اهتمام الرئيس السيسي بالخطاب الديني المستنير.


وأعرب نقيب الأشراف، عن سعادته الغامرة بحديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن تطوير مسار آل البيت، معلنًا استعداد نقابة الأشراف الكامل للتعاون في هذا الشأن، ووضع كافة إمكانياتها الفنية تحت تصرف مجلس الوزراء. 

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