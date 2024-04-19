بيكا وشاكوش وعمر كمال تحت مقصلة القانون بسبب «أنا في البلد عضمة»|فيديو

قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن الثلاثي مؤديي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، اعتدوا على مال الدول من أجل الحصول على الوجاهة الاجتماعية بعد ظهورهم في الكليب الأخير «أغنية أنا في البلد عضمة» أمام سيارات بلوحات معدنية تحمل أرقاما كاذبة.

أضاف أيمن محفوظ، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عايزين يوصلوا للناس إنهم في البلد عضمة وهما ولا عضمة ولا أي حاجة، مشيرا إلى أن مارسوا البلطجة والتزوير من خلال ظهورهم في الكليب الأخير، وحاولوا إيحاء الجمهور بأن لهم نفوذا كبيرا واستخدموا لوحات مزورة مدون عليها أسمائهم بخلاف اللوحات المنصرفة من إدارة المرور.

تابع المحامي بالنقض، وفقا لمواد ونصوص قانون المرور تصل عقوبة طمس اللوحات المعدنية للمركبة إلى الحبس سنة أو الغرامة، مشددا على أن هذا سلوك بلطجة وترويع ويعاقب عليه القانون.

وطالب المحامي بالنقض، الفنان مصطفى كامل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الثلاثي التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى حد الشطب من نقابة المهن الموسيقية، مشدد على أنهم يمارسون البلطجة ضد منتقديهم.