هبة جمال الدين: سيناريو التهجير مستمر.. والضمير الغربي سقط في اختبار غزة

أكدت الدكتورة هبة جمال الدين، الاستاذة بمعهد التخطيط القومي، أن مراكز الفكر الإسرائيلية تتحدث عن منطقة "فتح جديدة"، مشيرة إلى أن إسرائيل تسعى لتغيير اقليمي جديد في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت هبة جمال الدين، خلال لقاء لها لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن سيناريو التهجير مستمر ولن يتوقف، مؤكدة أن الضمير الغربي الإنساني سقط في اختبار غزة.

وتابعت الأستاذة بمعهد التخطيط القومي، أن يمكننا ايقاف المخططات الغربية لتفتيت المنطقة، مؤكدة أن الارادة العربية والإسلامية قادرة على وقف المخططات الإسرائيلية.