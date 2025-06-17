إصابة 7 أفراد من عائلة واحدة في انفــ جار أنبوبة غاز بأبو المطامير

أُصيب 7 أفراد من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال في حادث انفجار انبوبة غاز داخل منزل بمساكن الإرشاد في مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة ، مما أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة.

حيث سمع صوت الانفجار المدوي في محيط المنطقة، مما دفع الجيران إلى إبلاغ السلطات وفور تلقي البلاغ، توجهت الأجهزة الأمنية وقوات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير لتلقي العلاج اللازم، حيث أكد الأطباء أن حالتهم مستقرة، رغم إصابتهم بجروح متفاوتة. وأكد مصدر طبي أن الأطفال الثلاثة يتلقون العناية اللازمة، وأنهم في حالة صحية جيدة.

قام بتحرير محضر للتحقيق في ملابسات الحادث.