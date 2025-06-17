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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة الدقهلية: نجاح جراحة دقيقة لزرع عظام الجمجمة بمستشفى السنبلاوين

وكيل صحة الدقهلية: نجاح جراحة دقيقة لزرع عظام الجمجمة بمستشفى السنبلاوين
وكيل صحة الدقهلية: نجاح جراحة دقيقة لزرع عظام الجمجمة بمستشفى السنبلاوين
أ ش أ

قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور تامر مدكور، إن الفرق الطبية بمستشفى السنبلاوين العام نجحت في إدارة حالة طبية معقدة لمريضة حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من آلام شديدة وصداع مستمر تبين لاحقًا أنه ناتج عن نزيف تلقائي سابق بأنسجة المخ.


من جانبه قال وكيل المديرية للطب العلاجي الدكتور أحمد البيلي - في بيان صحفي عن المديرية - إن المريضة كانت قد أجرت سابقا عملية رفع عظام الجمجمة وزرعها بالتجويف البطني لتخفيف الضغط الدماغي ولكن استمرار الأعراض استدعى تقييمًا متخصصًا في جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى.


وأوضح الفريق الطبي أن الحالة تم التعامل معها وفق خطة علاجية دقيقة، حيث أُجريت أشعة مقطعية على المخ، أظهرت احتمال وجود تشوه شرياني وريدي أو حوصلة دموية كهفية متكلسة وتم على الفور التنسيق مع جهات طبية متخصصة لزيادة دقة التشخيص، وشملت الإجراءات رنينًا مغناطيسيًا وأشعة على أوردة وشرايين المخ، ومقطعية ثلاثية الأبعاد، والتي أكدت سلامة الأوعية الدموية، ومع تحسن الحالة بشكل ملحوظ، تم تحضير المريضة لإجراء جراحة لإعادة زرع عظام الجمجمة التي كانت محفوظة سابقًا في التجويف البطني.


وبحسب الفحوصات، تبين وجود ضمور وصغر في حجم العظام المزروعة، وهو ما استلزم الاستعانة بشبكة من التيتانيوم ثلاثية الأبعاد لاستعادة الشكل التشريحي السليم.. وقد أُجريت العملية بنجاح عن طريق فتح جراحي تجميلي يحافظ على نمو الشعر مستقبلاً، وتم خلالها استخدام شبكة التيتانيوم لترقيع الجمجمة؛ مما ساهم في استعادة الشكل الطبيعي للرأس وتحقيق استقرار للحالة العصبية.


ووجه الدكتور تامر مدكور، بالشكر لإدارة مستشفى السنبلاوين العام، برئاسة الدكتورأحمد بدران مدير المستشفى، ولطاقم جراحة المخ والأعصاب والتمريض، مشيدًا بالكفاءة العالية والاستجابة السريعة التي عكست جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الدقيقة والمتقدمة، مؤكدًا أن هذا النموذج من الخدمة الطبية يمثل نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية بالمحافظة.

وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور تامر مدكور الفرق الطبية بمستشفى السنبلاوين العام حالة طبية معقدة

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