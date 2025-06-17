بعد استقالة مصيلحي من رئاسة النادي.. أحمد سامي مديرًا فنيا للاتحاد السكندري

أعلن محمد أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري، إنهاء النادي للاتفاق مع أحمد سامى المدير الفني السابق لنادى سموحة، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بداية من الموسم الرياضي المقبل 2025/2026، خلفا لـ مجدى عبد العاطي الذي رحل عن الفريق قبل أسبوعين.

وأضاف سلامة، أنه تم الاتفاق مع سامى بنسبة 90% لتولي القيادة الفنية للفريق، وفى انتظار موافقة مجلس إدارة النادي بشكل رسمي في الاجتماع الذي يعقد غدا الأربعاء بمناقشة ملفات المنظومة الرياضية وعلى رأسها المدير الفني الجديد.

وأشار إلى أنه سيتم إعلان المدير الفني الجديد وجهازه المعاون عقب اجتماع مجلس الإدارة غدًا.

وتابع سلامة عقدنا جلسة مع سامى ولديه ترحيب كبير بتولي المهمة وتم الاتفاق على كافة الأمور الفنية والمالية تمهيدًا للحصول على باقي موافقات أعضاء مجلس الإدارة غدًا.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أعلن في وقت سابق، أنه في حالة انعقاد دائمة لمتابعة التطورات الأخيرة داخل النادي وذلك على خلفية استقالة رئيس النادي محمد مصيلحي والتي تم تنفيذها مؤخرًا.

وأصدر النادي بيانا رسميًا، أكد خلاله على أنه يوصل مناقشة كافة الملفات الحيوية المرتبطة بمستقبل النادي حرصًا على استقرار الكيان ومواصلة العمل بكامل طاقته في جميع القطاعات الرياضية والإدارية دون تأثر بالخلافات أو المتغيرات الطارئة.

وشدد المجلس على التزامه الكامل بالمسؤولية تجاه أعضاء وجماهير الاتحاد العريقة وعلى أن جميع القرارات تدرس بعناية بما يضمن مصلحة النادي العليا في هذه المرحلة.