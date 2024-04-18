الصحة: ميكنة وربط مراكز الوقاية من مضاعفات عقر وخدش الحيوانات

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، معني ميكنة وربط مراكز الوقاية من مضاعفات عقر وخدش الحيوانات، قائلا: إنه فى بعض الأحيان قد يتعرض الإنسان إلى عقر من حيوان سواء أليف أو حتي فى الشوارع.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن البروتوكول الطبي له هو التوجه إلى الطوارئ فى المستشفي، حيث أن هناك أكثر من 317 مكانا موجودا فى ال27 محافظة، كل مركز محافظة موجود فى أكثر من مكان من أجل تلقي التطعيم والمصل المضاد للسعار.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة: “قمنا بميكنة هذه الأماكن وربطها بحيث تكون مرتبطة بالغرفة المركزية لوزارة الصحة والسكان.. والهدف منها أن يكون الأشخاص المعرضون لهذا الأمر ملزمة أن تذهب لنفس المكان الذى تطعم به أول مرة من أجل إكمال بقية الجرعات”.