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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسرة ضحية الأسانسير تتلقى عزاءه بشبرا الخيمة.. صور

جانب من العزاء
جانب من العزاء

تلقت أسرة محمود خطاب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة، والذى لقى مصرعه إثر سقوطه من المصعد داخل العقار محل سكنه في منطقة الطوابق فيصل بالجيزة، عقب انقطاع التيار الكهربائى عزائه بمنطقة بهيتم بشبرا الخيمة.


وسادت حالة من الحزن على أسرة الراحل مؤكدين أنه محبوب من الجميع ولا يتأخر عن واجب ويقدم يد العون لكل محتاج.


البداية كانت بتلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الأهرام، بمصرع رجل أربعينى إثر انقطاع التيار الكهربائى بمحل سكنه إذ سقطت به كابينة الأسانسير.


وانتقلت قوة من الشرطة توجهت إلى مكان الحادث برفقة قوات الحماية المدنية التي انتشلت الجثمان، وبناء على قرار النيابة العامة نقل إلى ثلاجة حفظ الموتى لحين الانتهاء من مناظرته والتأكد من سبب الوفاة وعدم وجود شبهة جنائية.

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شركات السياحة رئيس مجلس إدارة بشبرا الخيمة مباحث الجنائية مديرية امن الجيزة

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