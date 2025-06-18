بالأبيض.. شيري عادل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة شيري عادل، متابعيها، صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت شيري عادل في الصور بإطلالة لافتة، كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستانا باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، تركت شيري عادل شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الهادئة.

يذكر أن آخر أعمال شيري عادل، مسلسل الوصفة السحرية ، وشارك في بطولة مسلسل “الوصفة السحرية”: شيري عادل، سلوي عثمان ، بسمة داوود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبد الغني، رانيا منصور، محمد أبو داود، عماد رشاد.