شبانة : الأهلي خاطب الكاف خوفا من تعطل الـVAR أمام مازيمبي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، من أجل تأمين تشغيل تقنية الفيديو في لقاء مازيمبي الكونغولي، خصوصًا أن صاحب الأرض سبق وقام بتعطيل التقنية خلال عدة مباريات على ملعبه في الفترة الماضية.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "اللجنة التنفيذية بالكاف ستعقد اجتماع لمناقشة تطوير تقنية الفيديو، وفي الوقت نفسه يخاطب الأهلي مسئولي الكاف لمنع تعطل الفار في المباراة".

وأضاف: "الأهلي أيضًا خاطب الكاف لتسهيل وصول الفريق إلى ملعب المباراة في ظل المضايقات التي حصلت للفريق خلال الساعات الماضية، وتأخر وصوله للمران".

وواصل: "هذه الأمور والمضايقات حدثت في التدريبات وقبل مواجهة الفريقين معا، ومن يتخيل ما يحدث في قارة إفريقيا حتى الآن وفي الدور نصف النهائي، ولازالت هذه الأزمات مستمرة، والأهلي قادر على التعامل مع الأزمات الخاصة بموعد المباراة والطقس، لكن هناك أمور قد تخرج اللاعبين عن تركيزهم".