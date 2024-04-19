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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق النهرى: أنا فنان طوع أمام المخرجين

طارق النهرى
طارق النهرى

كشف الفنان طارق النهري والذى شارك في مسلسل المعلم خلال رمضان الماضي عن طريقة تعامله مع المخرجين خاصة وانه سبق له اخرج وتأليف العديد من الأعمال الفنية.

وأوضح طارق النهري خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، قائلا:" انا فنان طوع أمام كلمة أي مخرج ولا أتدخل بشخصيتي كمخرج في أي عمل إلا في بعض الأمور الخاصة بزوايا التصوير فقط.

مسلسل المعلم

وعن  دور شداد في مسلسل المعلم قال الفنان طارق النهري أنه أحب الدور للغاية خاصة أنه كان يجسد شخصية رجل شرير متجوز اثنتين.

وأوضح طارق النهري أنه لا يفضل تقديم أدوار الشر ولكنها تعرض عليه معقبا:"حب الدور ومذاكرته شيء مهم جدا لأى ممثل.

طارق النهري برنامج الحياة اليوم المخرجين الفنان طارق النهري مسلسل المعلم

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