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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المسرح وأهدافه ضمن نقاشات قصور الثقافة بالأقصر

صدى البلد

نظمت ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "المسرح واهدافه" ألقاها المخرج المسرحي محمود النجار متحدثا عن مفردات المسرح التى يقدمها المسرح، وعن مدارسه المتميزة ويعد المسرح وسيلة ترفيهية للتواصل بين الملتقى والجمهور، وفى سياق متصل عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "السينوغرافيا داخل العرض" ألقاها المخرج المسرحي محمود النجار موضحا ماهي السينوغرافيا ودورها داخل المسرح، ومن هم المسؤولين عن تكوين السينوغرافيا.

 

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عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "مبادرة أبدا" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن التعريف بالمبادرة ورؤيتها ورسالتها، وأهداف المبادرة وأهميتها، والشركاء المعنيين بالمبادرة، وعقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "الرأي وتقبل الرأي" ألقاها د. عبده الضوي موضحا ان إختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، وكذلك أهمية تكوين رأي ومعتقد، وعقدت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان "تنظيم الوقت في رمضان "ألقاها أحمد محمد موضحا وضع خطة مستقبلية للاستفادة من الشهر من حيث الشعائر الدينية، ووقت للتعامل مع الأعمال الخيرية.

أعد قصر ثقافة بهاء طاهر عرض انشاد ديني للمنشد يحيى بحر بعنوان "اللهم صل على محمد صلى عليه سيد الرسل والأنبياء"، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان "ليس المحب كعاقل"، وكذلك أعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر عبد الغفور عبدالله بعنوان "يا حبيبتي، من فن الواو"، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية صلصال نفذتها هند مصطفى، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم علم مصر نفذتها ولاء أحمد، وورشة أشغال يدوية عمل سبت ورد نفذتها فاطمة أحمد، نفذ المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها مروة عوض الله بصحبة رواد المركز، ونفذ قصر ثقافة حسن فتحي ورشة خط عربي نفذها محمد إبراهيم.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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