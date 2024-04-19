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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فعل منتشر بين التجار في الأسواق يمحق البركة.. احذر منه

فعل منتشر بين التجار
فعل منتشر بين التجار في الأسواق يمحق البركة

أكد الدكتور محمد  عزت، أمين الشئون الإسلامية، أن النبي حذر من عقوبة الاحتكار فيقول (المحتكر ملعون) أي مطرود من رحمة الله.

حذر من إخفاء عيب السلعة.. خطيب الأوقاف: التاجر الصدوق يبارك الله في بيعه

«معنى التاجر الصدوق ومنزلته».. ننشر موضوع خطبة ثاني جمعة من شهر شوال 

وأضاف محمد عزت، في خطبة الجمعة من المسجد الشرقي بقرية العامرة بمحافظة المنوفية، أن النبي حذر من اليمين الكاذبة التي يطلقها بعض الباعة والتجار لترويج سلعتهم، فيقول النبي (اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة).

وأكد أن التاجر الصدوق لا يستغل أزمات الناس ولا يغش ولا يخدع ولا يطفف في الكيل والميزان، مستشهدا بقول الله تعالى (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ).

وقال أمين الشئون الإسلامية في خطبة الجمعة من المسجد الشرقي بقرية العامرة بمحافظة المنوفية، إن من أهم مجالات الصدق في حياتنا، هو البيع والشراء.

وأضاف أن الصدق لابد أن يوجد في سائر المعاملات المالية، فالتاجر الصدوق لابد أن يتحلى بالصدق والأمانة والسماحة بيعا وشراءا.

واستشهد بقول النبي (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما).

ويقول النبي في الحديث الشريف (رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى) فالتاجر الصدوق أمين في بيعه وشرائه فلا يخفي عيب سلعته على المشتري.

ونقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة الثانية من شهر شوال، على الهواء مباشرة، من رحاب المسجد الشرقي بقرية العامرة بمحافظة المنوفية.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الثانية من شهر شوال اليوم لتكون تحت عنوان:"معنى التاجر الصدوق ومنزلته .. ولماذا هو مع النبيين والصديقين" وألقاها اليوم الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

الاحتكار المحتكر خطبة الجمعة اليمين الكاذبة التجار الباعة

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