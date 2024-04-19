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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يتخذ قرارا عاجلا بشأن محمد صلاح بعد وداع الدوري الأوروبي

محمد صلاح
محمد صلاح

فاجأت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، بقرار جديد بعد خروجهم من بطولة الدوري الأوروبي «يوروباليج» للموسم الحالي 2023-2024 على يد فريق أتالانتا الإيطالي في ربع النهائي.

وقررت الإدارة الإبقاء على محمد صلاح في الفريق وعدم النظر في العروض المقدمة إليه، خاصة من أندية الدوري السعودي، وذلك لضمان الاستقرار والحفاظ على قوام الفريق الأساسي في الموسم المقبل، حيث يتعرض الفريق لخطر فقدان جميع الألقاب هذا الموسم، وذلك حسبما أكدت صحيفة ليفربول إيكو.

وتمسك ليفربول أيضاً بلاعبه المصري بسبب أدائه القوي والمستمر، واعتماده كثيراً في تحقيق النجاحات، وهو ما يمنعهم من التفريط فيه خاصة مع مغادرة المدرب الحالي يورجن كلوب بنهاية الموسم.

وتخطط إدارة ليفربول لتعزيز صفوف الفريق بصفقات مميزة خلال الميركاتو الصيفي للموسم المقبل، لدعم محمد صلاح وزملائه في المنافسة على البطولات، كما تدرس الإدارة حاليًا السير الذاتية لعدد من المدربين لاستقطاب أحدهم لتولي المسؤولية الفنية للفريق بداية الموسم الجديد.

أتالانتا الإيطالي إدارة نادي ليفربول الدوري الأوروبي الدوري السعودي النجم المصري محمد صلاح محمد صلاح

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