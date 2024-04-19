عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رصد أنشطة التضامن الاجتماعي في أسبوع.. إنفوجراف

صدى البلد

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، استعرضت من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من  12 إبريل إلى  18 إبريل 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

السبت 13 إبريل:

-  برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية بالتعاون مع برنامج "أسرة" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة باثفيندر ينفذ دورة تنشيطية للمدربين بمحافظتي الفيوم والشرقية

-  وحدات التضامن بالجامعات تستكمل برنامجها التدريبي على لغة الإشارة، وتنفذ عدداً من التدريبات على المشروعات الصغيرة ودراسات الجدوى من خلال مبادرة الطالب المنتج

-  برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعى ينتهي من تدريب 552 رائدة مجتمعية بالدقهلية، لرفع كفائتهن على التواصل المجتمعي وسبل نشر رسائل "وعي" لتنمية الأسرة والمجتمع

الأحد 14 ابريل:

-  برنامج التمكين الاقتصادي لتنمية الأسرة المصرية بالوزارة ينتهي من تدريب 14 ألف سيدة على دراسة الجدوى وتخطيط وإدارة المشروعات الاقتصادية ويمول 9 آلاف بقيمة 100 مليون جنيه لإلحاقهم بسوق العمل

-  وزارة التضامن الاجتماعي تنتهي من إعداد دراسة حول "الباعة الجائلين: التحديات وفرص التأمين الاقتصادي والحماية الاجتماعية"، وتراجعها تمهيداً لإعداد حوار مجتمعي مصغر لتحسين سبل عملهم وجودة حياتهم

-  متطوعو الهلال الأحمر المصري من الفرق اللوجيستية يستمرون في استقبال وتجهيز المساعدات الإنسانية العاجلة بالموانئ البحرية، تجهيزاً لنقلها عبر الجسر البري لنقلها إلى غزة

الإثنين 15 ابريل:

-  وزيرة التضامن الاجتماعي تصدر قرارًا بشأن ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة المنشأة لرعاية الأطفال بهدف توفير رعاية شبه أسرية بديلة عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل

-  التضامن الاجتماعي تنتهي من تسكين 640 فرد من الأشقاء الفلسطينيين الذين يخضعون للعلاج ومرافقيهم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان

-  وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال الربع الأول من عام  2024 وتصرح  بوصول الخدمات العلاجية إلى  39,800 مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة

الثلاثاء 16 ابريل:
 
-  القباج تستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الفن ورئيس مهرجان الإسكندرية لبحث التعاون في تطوير سينما المكفوفين بالمهرجان

-  المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد ندوة لمناقشة مخاطر الزيادة السكانية وتأثيراتها الاقتصادية على جهود التنمية في المجتمع وتنمية الأسرة المصرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات

-  وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حريق "مول فيلة" التجاري بمركز كوم أمبو بأسوان، وتنسق مع محافظ أسوان لتقديم التدخلات اللازمة بعد حصر الخسائر

-  وزارة التضامن الاجتماعي تنظم ورشة عمل حول تطوير اللائحة النموذجية المنظمة للعمل داخل دور الحضانة بمشاركة عدد من مديري المديريات وممثلي إدارات الأسرة والطفولة ومؤسسات المجتمع المدني

الأربعاء 17 إبريل:
 
-  وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات البيئية والريفية لمناقشة سياسة الإئتمان وسياسة الحماية الاجتماعية والبيئية للصندوق

-  القباج تشهد احتفالية الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الاحتفال باليوم العالمي لطيف التوحد، وتؤكد على ضرورة زيادة عدد الجمعيات التي تخدم في هذا المجال

-  القباج تجتمع وأعضاء اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون الهيئة العامة لصندوق دعم الأسرة، وتوجه بإعداد قاعدة بيانات مفصلة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعزيز موادر صندوق تأمين الأسرة

-  وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع مشروع صكوك أضاحي الإطعام المنفذ بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتموين، وتوجه بصرف 50 مليون جنيه كدفعة أولى لشراء الصكوك

-  وزيرة التضامن الاجتماعي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يطلقان  الشبكة الإقليمية للشباب لتعزيز دور الشباب ومشاركتهم في مواجهة العنف والجريمة والمخدرات

-  التضامن الاجتماعي تنسق مع محافظة الجيزة للتعاون في إصلاح خسائر حريق استوديو الأهرام التي تصل إلى أكثر من 50 مليون جنيه، وتخصص 25 مليون جنيه كدفعة أولى لمحافظة الجيزة

الخميس 18 ابريل:  

-  وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.. وتبحثان التعاون المشترك في مجالات الطفولة المبكرة والتعليم المجتمعي والعدالة التصالحية

-  التضامن الاجتماعي تعلن فتح باب سداد الدفعة الثانية للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1445هـ - 2024م

-  رئيس مجلس الوزراء يجتمع بالوزراء المعنييين بمتابعة موقف تدقيق إعداد اللاجئين وتكلفة خدماتهم ورعايتهم.. والقباج تستعرض خدمات التضامن الاجتماعي لضيوف مصر

-  برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية ينفذ 56 تدريبًا على مستوى 24 جامعة ومعهد وعدد من التدريبات المتخصصة للمخطوبين بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط

-  وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ومنظمة العمل الدولية ينظمون ورشة عمل حول إدارة الحالة لضحايا جرائم الاتجار بالبشر بمشاركة أعضاء الفريق المركزي والمحليات

https://www.facebook.com/share/v/Cx9zYGGWCkutSo4M/?mibextid=xfxF2i

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ودَع الـ2800 جنيه| أسعار الذهب تخالف التوقعات ومفاجأة في عيار 21 الآن

5 أيام راحة.. شم النسيم وعيد العمال إجازة واحدة في مصر

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

مصر توجه اللوم لبعض الدول في التسبب بالأزمة الاقتصادية.. تعرف عليها

سعر الدولار رسمياً الآن| ماذا حدث للأخضر في البنوك بعد مؤتمر الحكومة؟

هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

ليفربول يتخذ قرارا عاجلا بشأن محمد صلاح بعد وداع الدوري الأوروبي

ترشيحاتنا

الحكم بالسجن عامين على قاتـ ل عروس المحلة ,, القصة الكاملة

وصول جثمان الفنان صلاح السعدني إلى مسجد الشرطة لصلاة الجنازة

الجزائر تتخذ إجراء قاسيا ضد فريق نهضة بركان المغربي.. تفاصيل

أسقطوا الطعام وليس القنابل.. احتجاجات أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

وصول الذهب إلى 3000 دولار في هذا التوقيت.. بنك شهير يتوقع مصيره


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

أبهرتني.. ناقد موضة يعلق على فستان يسرا

غارقة منذ 500 عام.. رحلة البحث عن كنز اختفى في حطام سفينة

في عيد ميلادها... إطلالات أثارت الجدل لـ شيري عادل

فيديو

سبب وفاته واللحظات الأخيرة في حياته.. وداعا صلاح السعدني

مش هقدر أمضي مكانك.. سيدة تستغل جثمان عمها المتوفى للحصول على قرض

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ