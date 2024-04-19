عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يرفض الإفصاح عن طريقة لعب الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

كولر
كولر

نشر الإعلامي أحمد شوبير جزء من تصريحات مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 

وكتب شوبير: "لن أقول الطريقة التي سألعب بها لكننا نعرف قوة مازيمبي، أتواجد مع الأهلي منذ موسم ونصف وأعرف الأجواء الأفريقية، الأهلي كان لم يفز على سيمبا في تنزانيا من قبل ولكن حققنا ذلك بالفعل، أعرف أننا سنواجه فريق قوي للغاية، نحن متحمسون لمواجهة مازيمبي والنتيجة لا أحد يعرفها ".

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطالإفريقيا، حيث يطمح الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب في القاهرة.

 تنطلق المباراة غدا السبت في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وستقام في مدينة لوبومباشي على الملعبالخاص بنادي مازيمبي، المجهز بالنجيل الصناعي. 


 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي

ستكون المباراة منقولة عبر قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

 بالنسبة لمباراة الإياب، تُقام يوم الجمعة الموافق 26 أبريل على ستاد القاهرة، ويتطلع الأهلي إلى حضور جماهيريكبير لدعم الفريق في طريقه نحو التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي احمد شوبير فريق مازيمبي كرة القدم بالنادي الأهلي لإعلامي أحمد شوبير مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ودَع الـ2800 جنيه| أسعار الذهب تخالف التوقعات ومفاجأة في عيار 21 الآن

5 أيام راحة.. شم النسيم وعيد العمال إجازة واحدة في مصر

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

مصر توجه اللوم لبعض الدول في التسبب بالأزمة الاقتصادية.. تعرف عليها

هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

سعر الدولار رسمياً الآن| ماذا حدث للأخضر في البنوك بعد مؤتمر الحكومة؟

قلق عالمي من جائحة جديدة تنتشر في دول مختلفة

ترشيحاتنا

30 صورة من جنازة صلاح السعدني في مسجد الشرطة .. شاهد

السعودية.. إجراء عاجل من وزارة الصحة لكبار السن

اخبار التعليم|قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة .. حسم أزمة تدريس مناهج غير أخلاقية بإحدى المدارس

مصدر استخباراتي: المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل "انتهت"

الخير قادم في مايو| الحكومة تكشف: استثمارات أجنبية جديدة على الأبواب.. تفاصيل

يحييه الله حياة طيبة ويكون أطيب الناس عيشا.. خطيب المسجد الحرام: بهذا العمل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. نظام غذائي صحي يخفض الوزن الزائد في 7 أيام

نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

أبهرتني.. ناقد موضة يعلق على فستان يسرا

غارقة منذ 500 عام.. رحلة البحث عن كنز اختفى في حطام سفينة

فيديو

سبب وفاته واللحظات الأخيرة في حياته.. وداعا صلاح السعدني

مش هقدر أمضي مكانك.. سيدة تستغل جثمان عمها المتوفى للحصول على قرض

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ