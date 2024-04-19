كولر يرفض الإفصاح عن طريقة لعب الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

نشر الإعلامي أحمد شوبير جزء من تصريحات مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب شوبير: "لن أقول الطريقة التي سألعب بها لكننا نعرف قوة مازيمبي، أتواجد مع الأهلي منذ موسم ونصف وأعرف الأجواء الأفريقية، الأهلي كان لم يفز على سيمبا في تنزانيا من قبل ولكن حققنا ذلك بالفعل، أعرف أننا سنواجه فريق قوي للغاية، نحن متحمسون لمواجهة مازيمبي والنتيجة لا أحد يعرفها ".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطالإفريقيا، حيث يطمح الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب في القاهرة.

تنطلق المباراة غدا السبت في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وستقام في مدينة لوبومباشي على الملعبالخاص بنادي مازيمبي، المجهز بالنجيل الصناعي.





القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي

ستكون المباراة منقولة عبر قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

بالنسبة لمباراة الإياب، تُقام يوم الجمعة الموافق 26 أبريل على ستاد القاهرة، ويتطلع الأهلي إلى حضور جماهيريكبير لدعم الفريق في طريقه نحو التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.