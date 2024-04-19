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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله اللبناني يقصف موقع بياض الإسرائيلي

ارشيفي
ارشيفي

 
استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان بعد ظهر يوم الجمعة التجهيزات التجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة. ‏

وبحسب البيان الصادر عن حزب الله؛ فأن ذلك يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.


واستهدف عناصر لحزب الله اللبناني مبنى يستخدمه جنود ‏العدو في مستعمرة "المنارة"‌‎ ‎بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابة مباشرة ‏


وفي وقت سابق من اليوم استهدف حزب الله اللبناني تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة حانيتا بالأسلحة الصاروخية حيث اصابوه إصابة مباشرة. ‏

ووفق البيان الصادر عن الحزب؛ فأن ذلك جاء دعماً للشعب  الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه عدد من الصواريخ انطلقت من جنوب لبنان نحو مستوطنات قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية.

فيما نجح حزب الله اللبناني في استهداف موقع زبدين الصهيوني في مزارع شبعا المحتلة بجانب استهداف موقع الرمثا الإسرائيلي حيث حققوا فيهما إصابات مباشرة.

كما شنت المقاومة اللبنانية  ، الأربعاء، هجوماً نوعياً على مقر قيادة عسكرية سرية لجيش الاحتلال الصهيوني.


وذكر حزب الله في بيان، إن مجاهدوه شنوا هجوما مركبّا بالصواريخ الموجهة ‏والمسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري في عرب العرامشة بالجليل المحتل.

وأضاف أن الهجوم حقق إصابات مباشرة موقعا عددا من القتلى والجرحى بصفوف جنود العدو.

من جهتها، أقرت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة 18 جندياً بينهم 4 بحالة خطرة جراء هجوم حزب الله على مركز في "عرب العرامشة".

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