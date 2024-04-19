يلا كامب.. الشباب والرياضة تنظم مغامرة جديدة بالعريش والشيخ زويد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، عن تنظيم مغامرة جديدة للصيف السريع "يلا كامب" بمدينة العريش والشيخ زويد، تبدأ الفعاليات خلال الفترة من 23 إلى 27 إبريل.



ويتاح للمشاركين في المعسكر فرصة القيام بالعديد من الأنشطة، مثل، التخييم على البحر والمشاركة في أنشطة رياضية على شاطئ البحر ومشاهدة النجوم، بالإضافة إلى هايكينج بمدينة الشيخ زويد حد الوصول لشاطئ الجزيرة بالريسة وجولة حرة بأسواق المدينة.



ومن ضمن الفعاليات زيارة بحيرة البردويل لشراء اجمل الأسماك، والمشاركة في مسابقات (كرة قدم وكرة طائره شاطئ – العاب المضرب – والعاب ترفيهية بالتعاون مع اتحاد المصرى للالعاب الترفيهية – لياقة بدنية).

تتميز معسكرات "يلا كامب" بالتخييم الشاطئي على البحر بالمدينة الشبابية بالعريش، ويبلغ عدد الفوج 50 فرد حتى تتمتع بلراحة والاستمتاع والخصوصية، والعسكر مليء بالمغامرات واستكشاف ألعاب ومسابقات، بالإضافة لفعاليات قرية سما العريش التي تتمثل في ركوب الخيل، وحفلات سمر وطهى كلوى.



وكان قطاع الرياضة والإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية أعلن الأسبوع الماضي، عن انطلاق الفوج الثالث من معسكرات يالا كامب الرياضية للشباب، وذلك في إطار الاحتفالات بإجازة العيد المبارك. يأتي هذا المعسكر الرياضي بتنظيم وزارة الشباب والرياضة، والتي تضم قطاع

تهدف هذه المعسكرات الرياضية إلى تعزيز النشاط البدني وتطوير المهارات الرياضية للشباب في جو من المرح والتفاعل الاجتماعي. يشارك الشباب في مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والألعاب الجماعية وورش العمل، وذلك بإشراف مدربين وخبراء متخصصين.



جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنظم معسكرات يالا كامب بانتظام في إجازات العيد والعطلات الرسمية الأخرى، حيث تستقطب الشباب من مختلف المحافظات وتقدم لهم فرصة للاستمتاع بتجربة رياضية فريدة ومثيرة. وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية الدولة في تعزيز دور الشباب في المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة للشباب المصري.